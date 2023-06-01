【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１２日、自身のＳＮＳで、イランとの戦闘終結に向けた協議が合意に至らなかったことを受け、ホルムズ海峡の封鎖を実施すると表明した。トランプ氏は投稿で「米海軍はホルムズ海峡の出入りを試みる全ての船舶に対する『封鎖』プロセスに着手する」と投稿し、米海軍に対し、「国際水域でイランに通行料を支払った船を探し、阻止するよう指示した」と述べた。他の国も封鎖に関与す