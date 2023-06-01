「ドジャース６−３レンジャーズ」（１１日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）はロサンゼルスでのレンジャーズ戦に「１番・指名打者（ＤＨ）」で出場し、初回に４試合ぶりの本塁打となる４号ソロを放った。先頭打者アーチは今季初で、４打数２安打１打点。４５試合連続出塁とし、日本勢最長記録を伸ばした。試合前には球場を訪問した日本ハム時代の先輩、増井浩俊氏（４１）と再会。本塁打の“お願い”に第１打