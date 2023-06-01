アメリカのトランプ大統領はイランに兵器を供給する国に対して50%の関税を課すと表明したことについて、中国が対象に含まれると明らかにしました。FOXニュースキャスター「あなたは先日、イランに兵器を送る国の輸入品には50%の関税を課すと表明しました。中国のことに言及していたのでしょうか?」アメリカトランプ大統領「そうだ。他にも対象国はあるが、中国はその1つだ」トランプ大統領は12日、FOXニュースへの電話出演でこの