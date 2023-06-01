アメリカのトランプ大統領は「イランは交渉のテーブルに戻ってくるだろう」と述べ、戦闘終結に向けた協議を継続する考えを示しました。アメリカトランプ大統領「きのうの協議は1つの問題を除いてとても良いものだった。イランは95%の確率で核兵器の保有を望んでいるが、そんなことは決して実現しない」トランプ大統領は12日、FOXニュースの番組に電話で出演し、パキスタンで行われたイランとの協議について「我々は集中的に協議