◆米大リーグドジャース―レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日午前５時１０分開始予定）、本拠地・レンジャーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。２試合連発となる５号本塁打、日本人記録を更新する４６試合連続出塁をマークできるかどうか注目だ。先発のマウンドには、今季初勝利を狙って佐々木朗希投手（２