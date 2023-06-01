アートディレクター・水谷孝次さん。世界に住む子どもたちの笑顔をプリントした傘をアートとして表現する「MERRY PROJECT （メリー・プロジェクト）」 を主宰、東京・六本木にオフィスを構える。アートディレクター・水谷孝次さん 世界の子どもたちの“笑顔の傘”「PEACE DAY 2025」の日、大阪・関西万博会場のシンボル、大屋根リングをバックにこのプロジェクトは、水谷さんが1999年に立ち上げた。これまでに世界各国の紛争地