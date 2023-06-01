俳優・小出恵介の２ショットが公開された。ドラマで共演した女優・矢野あゆみが１２日までにインスタグラムを更新し、「なんと、ＢＵＭＰオリジナルドラマ『３０００万稼げ！』がＳＮＳ総再生回数３０００万突破したそうです！！すごーい！！ご覧いただいた皆さまありがとうございます！」と報告。「白百合ちゃんとして携わらせていただけたこと、とても嬉しく思います燈夜くんがＮｏ.１になれますようにっ！お写真は彦