【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１２日、米ＦＯＸニュースの番組で電話インタビューに応じ、イランとの戦闘終結に向けた協議を巡り、「イランが核兵器を保有することは断じて許さない」と語った。ホルムズ海峡を巡っては、「完全な海上封鎖」を実施すると明らかにした。トランプ氏は協議が合意に至らなかったと説明した上で、「多くの項目で合意できたが、核開発の野望を放棄しようとしないという点だけは例外