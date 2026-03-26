[4.12 ベルギー・リーグPO2第2節 ゲンク 0-0 ルーベン]UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)出場権を争うベルギー・リーグプレーオフ2は12日、第2節を各地で開催した。MF横山歩夢がトップチームデビューを飾ったゲンクはルーベンと0-0のドローで2位に後退。FW伊東純也は相手MF明本考浩と同サイドで対峙したが前半のみのプレーとなった。ルーベンではDF大南拓磨も明本と揃ってフル出場した。前半15分、ルーベンのFWユセフ・