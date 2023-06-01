【オランダ・エールディビジ第30節】(ホッフェルトスタディオン)NEC 1-1(前半0-1)フェイエノールト<得点者>[N]Danilo(90分+7)[フ]上田綺世(18分)<警告>[N]フィリップ・サンドレル(53分)、アフメッジャン・カプラン(56分)、チャロン・チェリー(61分)[フ]ルシアーノ・バレンテ(40分)、ティモン・ベレンロイター(51分)、ヤクブ・モデル(83分)、ウサマ・タルガリン(90分+4)、ロビン・ファン・ペルシー(51分)観衆:12,650人