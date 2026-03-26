[4.11 エールディビジ第30節 NEC 1-1 フェイエノールト]オランダ・エールディビジは11日に第30節を行った。FW小川航基とMF佐野航大が所属するNECとFW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトは1-1で引き分けた。佐野はリーグ戦30試合フル出場を継続。ベンチスタートの小川は後半32分から出場した。上田と渡辺は先発出場し、上田は今季23ゴール目を記録し、後半43分で途中交代。渡辺はフル出場した。前半18分、上田が本領