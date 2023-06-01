【プレミアリーグ第32節】(シェルハースト パーク)クリスタル・パレス 2-1(前半0-1)ニューカッスル<得点者>[ク]ジャン・フィリップ・マテタ2(80分、90分+4)[ニ]ウィリアム・オスラ(43分)<警告>[ニ]マリック・ティアウ(68分)、ジョエリントン(74分)、アーロン・ラムズデール(90分+3)