ドジャースの佐々木はキャッチボールやダッシュなどで最終調整し、今季初勝利を目指して先発登板する12日（日本時間13日午前5時10分開始）のレンジャーズ戦に備えた。18、19年のサイ・ヤング賞右腕デグロムとの投げ合いが注目され、大谷もデグロムとは初対決となる。7日のブルージェイズ戦で2勝目を挙げた山本は「やり投げ」トレやキャッチボールなどで汗を流した。