◇ナ・リーグカブス3―4パイレーツ（2026年4月11日シカゴ）カブスの鈴木は6回2死から代打で出場して左前打を放ち、3月のWBCでの右膝負傷から復帰後2試合連続安打とした。そのままDHに入り、3―4の延長11回2死満塁の好機では一邪飛に倒れて最後の打者となった。クレイグ・カウンセル監督は試合前に先発メンバーから外したことについて「（前日の復帰戦で）9回まで出たばかり」と負担を考慮しての判断だったと説明した。