◇インターリーグドジャース6―3レンジャーズ（2026年4月11日ロサンゼルス）衝撃の「先頭弾返し」だ！！ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、レンジャーズ戦に「1番・DH」で出場し、初回先頭弾を浴びた直後の攻撃で今季初の先頭打者アーチとなる4号ソロを打ち返して逆転勝利に貢献した。2回には投前内野安打で4試合ぶりのマルチ安打。前夜に更新した日本選手最長の連続試合出塁は球団歴代単独5位の「45