◇インターリーグドジャース6―3レンジャーズ（2026年4月11日ロサンゼルス）ドジャース・大谷の4号ソロ本塁打球は球場近郊在住の大学生、ホアキン・ビヤボロスさん（19）がゲットした。自身はもちろん、7歳の弟が大谷の大ファンだそうで「弟にあげるつもり。一生大事にできるように」と興奮した。将来の夢は教師になること。「生徒たちを助けたい。このボールを教室に飾ることもあるかもしれないね」と“別の使い道”