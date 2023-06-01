◇インターリーグメッツ6―11アスレチックス（2026年4月11日ニューヨーク）メッツの千賀が今季初登板の本拠で大ブーイングを浴びた。メジャー4年目で自己ワースト7失点、同最短の2回1/3でKOされて2敗目。先制直後の2回に押し出し四球などで逆転を許し、3回は2被弾などに沈んだ。今季初勝利はならず、チームも4連敗。「こういう時こそ、まずは試合をつくるのが凄く大事。それができなかったことが悔しい」と唇をかんだ