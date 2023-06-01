アストロズは11日（日本時間12日）、今井達也投手（27）が右腕の疲労を訴え、検査を受けるため遠征先のシアトルから本拠地のヒューストンに戻ったと発表した。ジョー・イスパーダ監督が「すぐにドクターの診察を受けさせるために帰宅させた。何も問題がないことを願っている。ただ、いい知らせではない」と心配を募らせた。前日のマリナーズ戦は打者7人に4四球1死球を与える大乱調。シアトルの寒さとマウンドの硬さに苦しみ、3