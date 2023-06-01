アメリカのトランプ大統領はアメリカ軍がホルムズ海峡の「封鎖」に踏み切る理由について、「イランが好きな相手に石油を売って利益を得ることは許さない」と話しイランへの圧力強化だと説明しました。アメリカトランプ大統領「イランが、好きな相手には石油を売って利益を得て、気に入らない相手には売らない、といったことを許すつもりはない。すべてか、あるいはゼロかだ」アメリカのトランプ大統領は12日、FOXニュースの番組