■世界競歩チーム選手権大会（日本時間12日、ブラジル・ブラジリア）ブラジルで開催された2年に一度の競歩の祭典・世界競歩チーム選手権。男子ハーフマラソン競歩には世界陸上20キロ競歩で２つの金メダルを獲得した山西利和（30、愛知製鋼）、吉川絢斗（24、横浜市陸協）、野田明宏（30、自衛隊体育学校）、丸尾知司（34、愛知製鋼）、郄橋和生（29、ADワークスグループ）の5選手が出場した。日本人最上位は吉川が5位でフィ