◇セ・リーグ阪神3―0中日（2026年4月12日バンテリンD）【阪神・藤川監督語録】▼高橋が完封ずっとバランスが良かったですね。▼言えない（高橋の次回登板は）あまり言えないですね…そこはね。前回80球ちょっとで交代してますけど。（123球を投げた今回、一度抹消するかどうかを含めて）まあ、あまり言う理由がないので。▼集中打まあ、いい流れというか…。つながりましたね。▼引き締めてまあまた来週、