◇セ・リーグ阪神3―0中日（2026年4月12日バンテリンD）阪神・高橋遥人と中日・高橋宏斗の「高橋姓」による対決は24年9月3日以来2度目だった。2試合ともお互いが責任投手。これで高橋遥人の2勝0敗となった。高橋姓の現役選手は育成を含め11人いる。名字別では佐藤の12人に次ぎ、鈴木、田中、中村、松本と並ぶ2位タイとなっている。現役最多勝利は光成（西）の74勝、以下宏斗（中）と奎二（ヤ）が33勝、遥人（神）23勝と