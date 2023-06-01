阪神・坂本はプロ11年目で海外フリーエージェント（FA）権の資格取得条件を満たした。「いろんな方にお世話になって、使っていただいてっていうところだと思うので感謝しかない。でも、今は向かってる目標があるので、そこに向けて頑張るだけ」と話した。24年に結んだ4年契約の2年目。「球団に言われるまで気付かなかったくらい。今できることに集中したいなという感じです」と目標は連覇だと強調した。