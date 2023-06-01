◇セ・リーグ阪神3―0中日（2026年4月12日バンテリンD）阪神・佐藤輝が止まらない。中日戦で早くも今季3度目の3安打を放ち、打率・411に急上昇させた。2回先頭で右前打すると、3点先制直後の5回2死一塁から初球を仕留め、左翼フェンス直撃の弾丸ライナーで二塁打。リーグトップとなる今季8本目のツーベースでつないだ。8回先頭でも、ボテボテの三ゴロを全力疾走で内野安打に。味のある一打を重ね、3つの「H」ランプをとも