元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが、ピタピタのワンピース姿を披露し、プロレスに転向した五輪金メダリストとのショットなどを公開した。中川アナは１２日までに自身のインスタグラムを更新。「ウルフくん、６戦全勝おめでとう」と記し、２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストで、現在は新日本プロレスでレスラーとして活動するウルフアロンとのショットを投稿。「ＡＢＥＭＡ１０周年特番『３０時間限