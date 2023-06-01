ブンデスリーガ 25/26の第29節 ケルンとブレーメンの試合が、4月12日22:30にラインエネルギー・シュタディオンにて行われた。 ケルンはサイード・エルマラ（MF）、ラグナル・アヘ（FW）、ヤクプ・カミニスキ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレーメンは菅原 由勢（DF）、マルコ・グリュル（FW）、ユスティン・エンジンマー（FW）らが先発に名を連