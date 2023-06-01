プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第2節 ゲンクとルーベンの試合が、4月12日23:00にセゲカ・アレナにて行われた。 ゲンクは伊東 純也（MF）、ロビン・ミリソラ（MF）、ダーン・ヘイマンス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルーベンは明本 考浩（MF）、大南 拓磨（DF）、ユセフ・マジズ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ゲンクに所属する横