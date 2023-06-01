プレミアリーグ第32節が12日に行われ、クリスタル・パレスはホームでニューカッスルと対戦した。現在リーグ戦で勝ち点「39」のクリスタル・パレスは現在14位。UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）も勝ち進んでおり、過密日程ながら今節は難敵ニューカッスルをホームに迎え入れる。日本代表MF鎌田大地がベンチスタートとなった一戦は、両チーム譲らず引き締まった展開で時間が経過。35分にはクリスタル・パレスのジェ