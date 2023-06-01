映画コメンテーターのLiLiCoさんが自転車運転のルールの順守を呼びかけました。LiLiCoさん：ながらスマホだめですよ。4月から、自転車の交通違反に青切符制度が導入される中、東京・北区の王子警察署の一日署長を務めたLiLiCoさんは、自身が目撃した危険な走行のエピソードを交えながら交通安全を訴えました。