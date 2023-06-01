自民党の党大会が開かれ、高市総理大臣は憲法の改正に強い意欲を示しました。党大会では「憲法改正原案の国会提出を目指す」などとする運動方針が採択され、高市総理は演説で、「改正の発議にめどが立ったと言える状態で来年の党大会を迎えたい」との考えを表明しました。また、「国民との約束である政権公約を一つ一つ実現していく」と強調し、2027年の統一地方選挙などをあげ、「選挙に勝ち続ける強い自民党をつくる」と述べまし