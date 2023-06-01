櫻坂46が11日、12日の2日間にわたり、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を開催。2日間で14万人のBuddies（＝櫻坂46ファン）が集結し、過去最大規模の周年ライブを祝福した。本稿では12日の公演をレポートする。【写真】14万人が集結！「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」ライブフォト本公演は、1stシングル「Nobody’s fault」リリースから5周年を祝う記念ライブ。グループ史上最大規模となる