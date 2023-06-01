◆米男子プロゴルフツアー今季メジャー初戦マスターズ最終日（１２日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）２０２１年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）が、２６年マスターズの最終ラウンドをスタート。トップと９打差２９位から浮上を狙う。１番はティーショットで３番ウッドを握り、フェアウェーセンターへ運んだ。残り１６０ヤードの第２打をピン右奧５メートルにつけ、カップに流し