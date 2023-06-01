京都府南丹市で小学6年の男子児童が行方不明になってから3週間。小学校からおよそ6キロ離れた山中で、児童が履いていたとみられる靴が見つかったことが、捜査関係者への取材でわかりました。南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）は、先月23日の朝に父親の車で小学校のそばまで送り届けられた後、行方不明に。先月29日に小学校から北西におよそ3キロ離れた山中で親族が見つけた通学用かばん以外、有力な手がかりもない状況が