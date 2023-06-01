アメリカのトランプ大統領は、イランによる戦闘終結に向けた協議が合意に至らなかったことを受け、直ちにアメリカ海軍がホルムズ海峡を封鎖すると発表しました。トランプ大統領は12日、イランとの協議について「唯一にして最も肝心な核の問題について合意に至らなかった」と自身のSNSに投稿しました。このため「直ちにアメリカ海軍がホルムズ海峡を出入りする船舶の航行を止める措置を開始する」と発表しました。また「イランが『