ロシアとウクライナは１２日、プーチン露大統領が同日の正教の復活祭（イースター）に合わせて宣言した３２時間の停戦を巡り、互いに相手が「停戦違反」を繰り返していると主張した。イースター停戦は、不発に終わる見通しだ。プーチン氏がウクライナ侵略を巡って一方的に表明した停戦期間は、１１日午後４時（日本時間同日午後１０時）から１２日の終日。露国防省は１２日午前、露軍の陣地に対する攻撃などウクライナ軍による