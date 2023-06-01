3番人気リリージョワは緊張感に包まれていた発走前にアクシデント。枠入りの際にゲートから飛び出し馬体検査に。異常はなかったものの、ゲートの前扉が破損したため外枠発走となった。スタートで遅れて後方からになり、最後まで伸び切れず11着。デビュー4戦目で初黒星を喫した。浜中は「ゲートが全てですね。不安ではあったんですけど、厩務員さんが一緒にゲートの中まで付いてきてくれたのに、それでも突進してしまった。今日
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