【エルサレム共同】イスラエル財務省は12日、2月末に始まった対イラン戦闘に関連した政府予算支出が約350億シェケル（約1兆8千億円）に上るとの暫定推計を発表した。地元メディアが伝えた。うち220億シェケルは兵器調達などの軍事関連費。120億シェケルは、イランの攻撃で被害を受けた住民への補償や経済支援に充てられるという。残りの10億シェケルは、病院運営など社会保障に関連した支出。軍事関連費はさらに膨らむ可能性が