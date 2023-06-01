【ワシントン共同】トランプ米大統領は、ホルムズ海峡情勢を巡り日本が米国を支援せず「驚いた」と述べた。北大西洋条約機構（NATO）も非協力的だとして、関係見直しに重ねて言及した。FOXニュースのインタビューで語った。