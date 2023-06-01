◆米大リーグブルージェイズ―ツインズ（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１２日（日本時間１３日）、ツインズ戦に「５番・三塁」でスタメン出場する。２試合ぶりの先発復帰となった。岡本は前日１１日（同１２日）の同戦で初のベンチスタート。そのまま試合に出場することはなかった。シュナイダー監督は岡本について「ただの休養です。それ以外の理由はないです。