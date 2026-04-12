[4.12 プレミアリーグ第32節](スタンフォード ブリッジ)※24:30開始<出場メンバー>[チェルシー]先発GK 1 ロベルト・サンチェスDF 3 マルク・ククレジャDF 21 ヨレル・ハトDF 27 マロ・グストDF 29 ウェスレイ・フォファナMF 7 ペドロ・ネトMF 10 コール・パーマーMF 17 アンドレイ・サントスMF 25 モイセス・カイセドMF 41 エステバンFW 20 ジョアン・ペドロ控えGK 28 テディー シャーマン=ロウDF 4 トシン・アダラバイヨDF