プレミアリーグ 25/26の第32節 クリスタルパレスとニューカッスルの試合が、4月12日22:00にセルハースト・パークにて行われた。 クリスタルパレスはイエレミ・ピノ（FW）、ヨルゲン・ラルセン（FW）、ブレナン・ジョンソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはアンソニー・ゴードン（FW）、ウィリアム・オスラ（FW）、ジェイコブ