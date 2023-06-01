プレミアリーグ 25/26の第32節 サンダーランドとトットナムの試合が、4月12日22:00にスタジアム・オブ・ライトにて行われた。 サンダーランドはブライアン・ブロビー（FW）、エンゾ・ルフェー（MF）、ムアマドゥ・ディアラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはドミニク・ソランケ（FW）、リシャルリソン（FW）、ルーカス・ベルグバル（MF）