ＭＢＳ・ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」が１２日、放送され、お笑いコンビ・サバンナの八木真澄がお金について熱血授業を行った。八木は２０２４年に５０歳で「１級ファイナンシャル・プランニング技能士」（ＦＰ１級）の資格を取得。合格率１０％台とされる超難関の国家資格だ。フィナンシャルプランナーの資格取得を考えたきっかけについて、「３年半ぐらい前、（ＴＶの）仕事全部なくなった。お昼の帯番組とか４本、全部終わ