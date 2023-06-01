時速36kmが、4月13日に両A面シングル「その未来／ハロー」を配信リリースした。表題曲のうち新曲「その未来」は2026年4月より放送開始となったTVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編のエンディング主題歌に起用されている。主題歌抜擢の発表以降、リリースに関する情報は明かされていなかったが、4月12日放送のTVアニメのエンディングで楽曲が初オンエア。その直後にサプライズでの配信リリースとなった形だ。さらに同時リリースされた