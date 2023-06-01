元「モーニング娘。」でタレントの辻希美と俳優・杉浦太陽の長女でモデルとしても活動する希空（のあ）が、新しいビジュアルを披露した。希空は１２日までに自身のインスタグラムを更新。「地雷系になってみたよどう？」とつづり、地雷系メイクにオフショルのフリルワンピース姿を公開。髪はツインテールにし、リボンをつけたショットをアップした。この投稿にネット上では「どの系統も似合う」「さすがにかわいすぎない？