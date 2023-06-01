ESRのワイヤレスマウス「ESR MagMouse」を買った。キャッチフレーズが「携帯に便利な磁気装着、ノートパソコンで充電可能な世界初のワイヤレスマウス」となっているが、たぶん「ノートPCにマグネット吸着する世界初のマウス」ってコトだと思う。マグネット吸着、良さそう♪てな感じで購入した。直販価格は4099円。 「ESR MagMouse」は付属のマグネットベースによりノートPCの天板などにマグ