トランプ米大統領【ワシントン共同】トランプ米大統領は12日、交流サイト（SNS）への投稿で、米海軍がホルムズ海峡を「封鎖」する作業を始めると表明した。具体的にどのような措置を取るかは不明だが、海峡を事実上封鎖してきたイランに対抗し、海峡を通航する船舶への管理を目指す狙いとみられる。イランが反発し、緊張が一層高まる可能性がある。トランプ氏はイランに通航料を支払いホルムズ海峡の国際海域を通航する全ての