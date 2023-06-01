南米ペルーで12日、任期満了に伴う大統領選挙の投票が始まりました。フジモリ元大統領の長女ケイコ氏をはじめ35人が立候補する混戦で、結果は6月の決選投票に持ち越される見込みです。ペルーでは5年前に行われた前回の大統領選以降、汚職疑惑による罷免などで大統領が3回交代するなど、政治的な混乱が続いています。慢性化する政治的混迷や治安悪化の解消などが争点で、35人が立候補しています。事前の各種世論調査では、4度目の挑