【SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 伝説の勇者 ダ・ガーン】 4月13日 発売 価格：8,998円 バンダイは、食玩「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 伝説の勇者 ダ・ガーン」を4月13日に発売する。価格は8,998円。 本商品はTVアニメ「伝説の勇者ダ・ガーン」のメインの勇者ロボ、ダ・ガーンXをSMPシリーズで立体化したもの。 ダ・ガーン