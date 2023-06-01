ＮＨＫＥテレの人気番組「みいつけた！」の４代目スイちゃんとして人気を集めた、子役の増田梨沙（１２）が、中学校入学を報告した。１２日までに自身のインスタグラムを更新し、「中学校に入学しました」と明かした。「新しい学校新しいクラス最初はドキドキしててなかなか友達に話しかけられなかった」というが、「けど少しずつ話せるようになってきました毎日とっても楽しいです」と新生活になれてきたという。「た